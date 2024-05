Madre de Deus inaugura Centro de Transtornos do Neurodesenvolvimento | A TARDE

Foi inaugurado nesta quinta, 26, o Madre Mãe, primeiro Centro Especializado em Transtornos do Neurodesenvolvimento, de Madre de Deus. O prefeito Dailton Filho fez a entrega acompanhado da secretária municipal de saúde, Salette Guimarães.

O espaço é uma grande conquista para mães atípicas e a cidade, que conta com um público com diagnóstico atípico relevante já confirmado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Localizado no Suape, o espaço é um centro de atendimento destinado a crianças e jovens portadores de transtornos do neurodesenvolvimento, como dificuldades de comunicação e coordenação motora, deficiência intelectual e Autismo.

O local atenderá um público entre 01 e 17 anos e irá contar com mais de 10 especialidades e serviços como neuropediatria, psicologia, fonoaudiologia, serviço social, enfermagem, pediatria, terapia ocupacional, oficinas e muito mais.

A coordenação administrativa será da enfermeira e especialista experiente em gestão primária de saúde municipal, Carla Cristina do Bonfim, que atua na saúde pública de Madre de Deus há mais de 10 anos.

O espaço físico do centro conta com área de convivências, brinquedoteca, consultórios climatizados, recepção e muito mais. Uma estrutura pensada para atender as crianças e acolher as famílias.

O centro funciona de segunda à sexta, das 8h às 16h.