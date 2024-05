Mulher de 24 anos morre após sofrer descarga elétrica em zona rural | A TARDE

Uma mulher de 24 anos acabou perdendo a vida após sofrer uma descarga elétrica enquanto lavava roupas em um tanque, neste domingo, 28, na zona rural de Santaluz, na Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil ao Portal A TARDE, o acidente com Queila Tauane Santos Reis, registrado pela delegacia de Santa Luz, ocorreu pela manhã no povoado Boa Esperança.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), familiares da vítima a socorreram imediatamente até o hospital local, porém, infelizmente, Queila não resistiu aos ferimentos.

Uma equipe da GCM compareceu ao local para registrar a ocorrência. Posteriormente, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no local do acidente, visando determinar as circunstâncias que levaram à descarga elétrica. Ainda conforme a polícia, as guias periciais foram expedidas e o DPT removeu o corpo para o IML de Serrinha.