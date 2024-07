“Não existe possibilidade”, diz Adélia sobre aliança com Bento

Candidata descartou completamente uma suposição sobre união entre os nomes - Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

A pré-candidata a prefeita de Ilhéus, Adélia Pinheiro (PT), descartou, na manhã desta quinta-feira, 18, uma possível aliança com o também pré-candidato apoiado pela situação, Bento Lima (PSD).

“Estamos construindo uma aliança para apresentar uma nova forma de administrar a cidade, tendo o povo no centro. Por conta disso, não existe possibilidade de fazer composição com o candidato do prefeito Marão”, disse, referindo-se ao atual prefeito de Ilhéus, durante entrevista ao radialista Vila Nova.

A petista ainda ressaltou na conversa que a sua campanha busca estabelecer uma nova forma de governar, com foco no bem-estar da população.