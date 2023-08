Nove suspeitos de estuprar e agredir jovem são identificados

A Polícia Civil identificou nove suspeitos de participação na agressão e estupro coletivo contra uma jovem de 23 anos, no município de Planaltina, centro sul da Bahia. O caso foi registrado na última terça-feira, 18. A vítima, que sofre com transtornos mentais, relatou ter sido agredida fisicamente por cinco homens na madrugada do último domingo, 16. As agressões teriam acontecido em uma casa abandonada, em uma área de mata, no povoado do Campinho. Apesar de estar amarrada, ela conseguiu fugir e foi ao encontro de familiares.

Ainda durante a oitiva, ela detalhou uma situação de violência sexual que teria ocorrido um mês antes, também praticada por cinco homens. Entre eles, o filho de um vereador da cidade.

Conforme a Polícia, um dos homens participou de uma segunda situação. A mulher foi ouvida em companhia de uma psicóloga. As guias para os exames periciais foram expedidas, e os laudos do Departamento de Polícia Técnica auxiliarão na apuração dos casos. Os suspeitos serão intimados e prestarão depoimento.

A Polícia Civil, ainda, informou que as testemunhas já foram ouvidas. Todos os procedimentos de polícia judiciária cabíveis estão sendo realizados, em busca da completa elucidação do caso.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Planaltino, com o apoio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié).