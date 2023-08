Produtores rurais expulsam assentados de fazenda em Itiruçu

Uma fazenda às margens da BA-250, no trecho que compreende o município de Itiruçu, Vale do Jiquiriçá, foi desocupada horas após de ser invadida por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). As. Informações são do Blog Marcos Frahm.

Após a ocupação, que de acordo com informações preliminares teria ocorrido por volta das 4h do último domingo, 30, um grupo de cerca de 60 produtores, que integram a recém-criada Associação Baiana de Fazendeiros chegou ao local por volta das 14h e, sob alegação de que as terras são produtivas atearam fogo em objetos dos assentados, que deixaram a fazenda, retirados pelos produtores.

Nas redes sociais, um vídeo passou a circular no final da tarde com a narração de um membro do SMT, afirmando que os fazendeiros estariam armados, agressivos e o mesmo cobrava a presença da polícia, que ainda não se pronunciou.

Os fazendeiros negam a utilização de armas na ação e dizem ter dialogado com os assentados.