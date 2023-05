Ribeira do Amparo completa 1 ano sem caso de homicídio

O município de Ribeira do Amparo, nordeste baiano, completou um ano na última terça-feira, 23, sem registro de homicídio.

O último caso registrado foi o de Lucas de Jesus Pinto, à época com 25 anos, assassinado a tiros na Fazenda Arapuá, zona rural do município, ocasião na qual a vítima foi surpreendida por dois criminosos que invadiram a residência e fizeram disparos de arma de fogo contra a vítima.

Na mesma época do último crime, Ribeira do Amparo tinha registrado redução em 67% do número de assassinatos, em relação ao ano de 2021.

O município tem 65 anos de emancipação e população de aproximadamente 15 mil habitantes.