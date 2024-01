Alagoinhas: Progressistas realiza reunião para alinhar estratégias | A TARDE

O diretório do Progressistas do município de Alagoinhas, nordeste baiano, realizou uma reunião, na última terça-feira, 26, para alinhamento de estratégias.

O presidente do Progressistas, Rivellino Carmo, disse que o evento teve como objetivo o aprofundamento de estratégias e definição de diretrizes internas.

“Embora não tivéssemos planejado uma reunião em dezembro, diante da necessidade de alinhar estratégias com Gustavo Carmo, tomamos esta iniciativa. Essa interação direta com o pré-candidato é crucial, pois ele é a escolha das nossas lideranças para seguir adiante”, afirmou.



Gustavo Carmo, que participou do encontro, afirmou que o encontro foi importante, já que o foco foi na organização do partido, o que deve ajudar a fortalecer as candidaturas:

“Ao fortalecer os pilares do partido, refletimos nosso compromisso com uma política mais participativa e inclusiva”, finalizou.