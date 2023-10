Aprovado relatório da CPI do pagamento da taxa de iluminação pública | A TARDE

A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o destino dos valores recebidos pelo Município de Uauá (BA), a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, aprovou o Relatório Final da CPI, na última sexta-feira 13.

A Comissão, que tem como presidente o vereador Adílio Moraes (PCdoB), suspeita de desvio de finalidade da gestão do prefeito Marcos Lôbo (PDT), ao realizar pagamentos quase que exclusivamente a favor da empresa SERVIP.

"O processo licitatório que antecedeu a contratação traz impropriedades e ilicitudes, ou no mínimo fortes suspeitas de irregularidades, assim como estão a execução dos serviços e os processos de pagamento realizados em seu favor, com absurda extrapolação dos quantitativos de inúmeros itens licitados, dentre outras irregularidades detectadas", diz a comissão.

Ao Portal A TARDE, o presidente da Comissão, vereador Adílio Moraes (PCdoB), confirmou que na última sexta-feira, o relatório foi lido, apreciado e votado.

"Encaminhei à presidência da Câmara para ser lido em plenário na próxima sessão, que vai ser nesta quarta-feira,18", disse.



O Relatório Conclusivo vai ser encaminhado para o presidente da Câmara. onde deve ser lido e em seguida encaminhado aos órgãos fiscalizadores, como Ministério Público do Estado da Bahia Tribunal de Contas dos Municípios.

A reportagem tentou contato com o número informado no Portal Oficial da Prefeitura, porém as ligações não foram completadas.