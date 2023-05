Caminhoneiro é preso com CNH falsa em Ribeira do Pombal

Um homem de 38 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na noite desta quarta-feira, 24, por utilizar uma carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada, enquanto transitava na BR-110, em trecho do município de Ribeira do Pombal, no Nordeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu por volta das 23h, no KM 170 da rodovia. Uma equipe de fiscalização abordou um caminhão de modelo Mercedes Benz e solicitou ao condutor documentos pessoais e do veículo.

O motorista alegou que portava apenas a cópia da CNH e, na consulta aos sistemas de segurança, constataram que o CPF não constava nos registros de CNH. O homem admitiu que comprou o documento pela internet com o intuito de "burlar" as fiscalizações.

Autuado em flagrante, ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Euclides da Cunha (BA) e deve responder pelo crime de uso de documento falso, que tem como pena de 2 a 6 anos de reclusão, além de multa.