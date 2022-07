Casal é morto a tiros dentro de casa na cidade de Valente

Um casal foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira, 7, após ter a casa invadida por homens encapuzados no município de Valente, no Nordeste da Bahia.

Segundo informações do Calila Notícias, uma guarnição da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (5ª CIPM) foi acionada por volta das 2h30 para averiguar uma ocorrência no bairro Santa Cruz e encontrou as vítimas já sem os sinais vitais. Os dois apresentavam marcas de perfurações por projéteis de arma de fogo.

Roseana Silva de Souza, de 28 anos, foi localizada em cima de uma cama, e o marido, identificado como Ademário dos Santos Silva, de 50 anos, caído em um corredor. Os agentes isolaram a área para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), que realizou perícia no local e remoção dos corpos.

De acordo com testemunhas, os suspeitos chegaram a bordo de um carro de cor prata e invadiram a residência do casal. Logo em seguida, escutaram os disparos.

A autoria e motivação do duplo homicídio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil.