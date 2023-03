Com investimento de R$ 30 milhões, Alagoinhas terá nova fábrica

O município de Alagoinhas, a 124 km de Salvador, terá a instalação de uma fábrica de bebidas, a Dore Refrigerantes, que envolve o investimento de R$ 30 milhões e geração de 250 empregos diretos e indiretos. O projeto de viabilidade econômica foi finalizado e o protocolo de intenções com o Governo do Estado está assinado, revela o prefeito da cidade, Joaquim Neto (PSD), que fez uma visita à unidade da empresa no último sábado, 4, em Parnamirim, na região metropolitana de Natal (RN).

O projeto industrial para a implantação da empresa na cidade baiana está em fase de elaboração e tem como base um protocolo de intenções que inclui a definição das contrapartidas por parte da iniciativa privada. O gestor municipal destacou os impactos econômicos da chegada do empreendimento.

“Refiro-me não apenas às grandes, mas também às empresas de pequeno e médio porte. Afinal, elas garantem cerca de 70% dos empregos gerados em Alagoinhas. Esse final de semana foi muito importante para Alagoinhas. É mais um passo dado à frente para a chegada de mais uma indústria ao nosso município”, disse Joaquim Neto.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Alagoinhas, Bruno Fagundes, que fez parte da comitiva que foi ao Rio Grande do Norte, destacou a viabilidade de infraestrutura para o escoamento de produtos do estado para a Bahia. Ele ainda acrescentou que a empresa de bebidas já tem um mercado consumidor no solo baiano.

“O objetivo primordial foi fortalecer o compromisso da empresa com o município, pelo que foi pactuado através do protocolo de intenções, e tratar do cronograma. A Dore já possui um mercado consumidor na Bahia, com um faturamento considerável e que, portanto, necessita realmente dessa ampliação. A fábrica já vai nascer com uma grande demanda de produtos. Para escoar a sua produção, a empresa mantém um frete com mais de mil quilômetros do Rio Grande do Norte até a Bahia e Sergipe”, disse o secretário.

O presidente da Dore Refrigerantes, Walter Dore Júnior, reforçou a importância do investimento de R$ 30 milhões, com a geração de aproximadamente 250 empregos diretos e indiretos.

“Estamos muito animados com a ida para a Bahia. Iremos coroar uma vontade e um sonho, tanto dos habitantes de Alagoinhas, como da nossa companhia”, disse o presidente da companhia.