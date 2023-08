Deputado acusa prefeito de cometer crime eleitoral ao entregar obra

Nesta segunda-feira, 28, o deputado estadual Alex da Piatã (PSD) disse, em pronunciamento, em vídeo publicado em suas redes sociais, que o partido ao qual está afiliado tomará medidas legais visando combater ações criminosas e buscar responsabilização legal do prefeito, com quem mantém posição adversária. Isso porque o atual mandatário coiteense, Marcelo Araújo (União Brasil), durante a entrega da Unidade Agrofamiliar Otávio Gonçalves de Almeida, no último dia 23, anunciou a sua recandidatura ao Executivo e do vereador Marquinhos Silva Santos (Republicanos) como seu candidato a vice ao pleito municipal de 2024.

“Agora em 2023 eu estou aqui com meu candidato a vice-prefeito Marquinhos e vocês estão vendo aqui o futuro prefeito e o futuro vice-prefeito de Coité, aqui novamente em Pedras, e dizendo vamos firmes, vamos fortes vencer as eleições de 2024”, diz Marcelo Araújo, durante discurso em distrito do município, que foi registrado em vídeo.

Veja o vídeo:

Reprodução | Redes Sociais

Para Alex de Piatã, Almeida cometeu um crime eleitoral ao fazer o anúncio em um evento oficial usando o dinheiro público para promover a sua provável chapa para a eleição do próximo ano.



“Em um evento institucional, bancado pelo nosso dinheiro, pelo município, ele lançou uma chapa e pediu voto para 2024. Um verdadeiro absurdo (…) O PSD vai entrar com uma ação judicial para combater esse crime para que ele não mais aconteça e possa penalizar o que ele fez ontem”, declara Piatã.

Confira o pronunciamento: