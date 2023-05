Dupla é presa suspeita de tráfico de drogas na cidade de Esplanada

Dois homens, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos na quinta-feira, 25, suspeitos de tráfico de drogas no município de Esplanada, no Nordeste da Bahia. A dupla utilizava um carro de passeio para distribuir o material entorpecente em pontos de venda da cidade.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o veículo foi abordado por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Litoral Norte) e da Delegacia Territorial (DT) durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar na Travessa Siqueira Campos.

Com os criminosos foram apreendidos um tablete de maconha, seis sacos com porções da mesma erva, três balanças, embalagens plásticas, cadernos com a contabilidade do tráfico, além de facas, R$ 659 em espécie e dois celulares.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Esplanada, onde o caso foi registrado.