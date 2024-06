Em menos de 2 anos, Prefeitura de Cipó licita outra compra de móveis | A TARDE

Uma nova licitação no valor de R$ 2.280.300 (dois milhões, duzentos e oitenta mil e trezentos reais) para a compra de móveis que vão servir às secretarias do município de Caldas de Cipó, nordeste da Bahia, com a vigência de apenas 7 meses, tem sido motivo de polêmica. O motivo é mais uma vez, em menos de dois anos, na gestão do prefeito José Marques dos Reis, conhecido como Marquinhos do Itapicuru (PSD), ser aberta uma licitação para esta finalidade.



"A gente quer saber aonde estão os móveis comprados anteriormente. Sendo assim não precisaria uma nova compra em pouco tempo", disse um morador do município que não quis se identificar.

Outro fato curioso é que a empresa contratada, LC Cadeiras LTDA é do município de Araci, também no nordeste baiano.

"Como há recursos para novos móveis, mas não há para quitar dívidas existentes do município"?, questionou o municipe.

A história traz mais uma vez uma polêmica envolvendo o prefeito Marquinhos do Itapicuru após o caso da negociação controversa de máquinas da Codevasf, quando mês passado, o gestor foi acusado de negociar máquinas que não seriam "chipadas", doadas pelo órgão.



Além das Licitações, há ainda denúncias sobre a falta de pagamento aos fornecedores. A empresa ID Serviços e Empreendimentos LTDA havia celebrado um contrato administrativo em abril de 2021, após Pregão Eletrônico, para a prestação de serviços de limpeza urbana, com valor mensal de R$ 216.571,83 com vigência inicial de 12 meses, sendo que o contrato foi estendido até agosto de 2022.

Durante o período de execução do contrato, a empresa emitiu notas fiscais referentes aos serviços prestados em maio, junho e julho de 2022. No entanto, a gestão não pagou tais notas fiscais, o que levou a uma dívida de R$ 649.688,25 aos cofres públicos.

Após uma audiência de conciliação realizada no Ministério Público do Trabalho (MPT) em março de 2023, a empresa e o Município fizeram um acordo de pagamento parcial de R$ 85.000,00 para quitação das verbas rescisórias dos funcionários da terceirizada, o que foi consolidado em abril de 2023. Já os pagamentos restantes ainda não foram realizados.

Procurada, a Prefeitura de Caldas de Cipó ainda não respondeu aos questionamentos.

