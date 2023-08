Feira de Santana: cliente recebe barras de sabão no lugar de celular

Rosimeire de Souza Sales foi surpreendida por duas barras de sabão dentro de um pacote que deveria conter um celular comprado para o filho, em caso que aconteceu em uma das lojas da rede Americanas de Feira de Santana, na Bahia.

A cliente disse que a compra foi realizada na loja física através de uma vendedora. A funcionária fez o pedido do aparelho pelo site oficial da loja. No entanto, no dia da retirada do produto, todos foram pegos de surpresa com a presença do produto de limpeza no lugar do aparelho eletrônico.

“Estive na loja no dia 25 de julho, comprei o aparelho no valor de R$8.703,09 [via PIX] com a funcionária, pelo site e com a previsão de chegada no dia 10 de agosto. Chegou no dia 9, mas eu só fui buscar no dia 10. Ao abrir o pacote, na frente do funcionário da loja, para a minha surpresa, vieram duas barras de sabão. A partir daí começou o problema. A gerência não queria falar, depois falou e disse que resolveria. Vieram com a proposta de que eu teria que entrar em contato com a transportadora ou se eu quisesse trocar o meu FGTS. Foram cinco horas de negociação”, disse a mulher, em entrevista ao Acorda Cidade no último dia 11.

Desfecho



O valor pago pelo celular foi devolvido para Rosimeire. A loja ainda lamentou o ocorrido em nota oficial: "A Americanas informa que entrou em contato com a cliente e solucionou a questão. A companhia pede desculpas pelo transtorno".