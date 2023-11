Festa Literária de Uauá inicia com programação diversificada | A TARDE

A quarta edição da Festa Literária de Uauá (FLIU) iniciada nesta quinta-feira, 2, que segue até sábado, 4, deve levar ao sertão baiano uma programação que destaca o papel e a importância da literatura em questões sociais, políticas, raciais e da construção de um mundo mais humano.

Neste primeiro dia, a poetisa, advogada e política brasileira, Cida Pedrosa ao lado do Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco por sua atuação na educação, Sidney Rocha, debateram sobre a transformação social através da poesia e literatura.

Em seguida, o diretor, dramaturgo, compositor e professor da Escola de Teatro da UFBA, Gil Vicente Tavares ao lado do cineasta Vicente Tavares falaram sobre a importância das obras do escritor João Ubaldo Ribeiro.

Já no período da tarde, a “cantautora” formada em Canto Popular pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) ao lado de Luna Vitrolira, que é poeta, declamadora, cantora, atriz, falaram sobre o som da voz e as palavras que voam.

Encerrando a programação de mesas redondas desta quinta, o ator, dramaturgo, apresentador de TV, diretor teatral, Aldri Anunciação, ao lado do roteirista, ilustrador e pesquisador Hugo Canuto e o comunicólogo Renato Cordeiro falaram sobre a importância das letras, câmeras e ações na sociedade.

Fliuzinha

Para os pequenos foi preparado a Fliuzinha, que acontece na Casa Paroquial e contou com apresentação de Maraien Bígico, que estimulou a leitura infantil. No período da tarde, Tammy Cavalcante seguiu comandando as apresentações para a criançada.

Além da Fliuzinha, duas tendas espalhadas pela praça principal faziam com que os menores pudessem desfrutar o evento.

Shows

A Casa dos Budas Ditosos foi palco para as apresentações musicais da Fliu. A abertura da festa ficou com Jackson Costa, com intervenções de Zecalu. Em seguida, aconteceram as apresentações de Cláudio Barris Convida Anna Bhetriz com intervenções de Mariana Guimarães.

Na sequência, Aiace subiu ao palco com intervenções de Maviael Melo. A feira também contou com apresentação de Silvério Pessoa com intervenções de Pok Ribeiro.

A primeira noite encerrou com show de Nilton Freitas que convidou Bianca Cordeiro.



Programação FLIU 2023



SEXTA-FEIRA – 03/11

Espaço Dois de Julho (Câmara de Vereadores)

Manhã

09h30 – Apresentação Cultural

10h –. Mesa 5 – Salve o compositor popular - Lula Queiroga e Silvério Pessoa –Mediador: Emanuel Andrade

Tarde

14h – Apresentação Cultural

14h30 – Mesa 6: Mulheres do Repente – E tem o mote e tem a Glosa - Dayane Rocha, Elenilda Amaral, Milene Augusto, Erivaneide Amaral e Luna Vitrolira

16h30 – Mesa 7 – A Literatura entre os Versos e as Canções com Roberto Mendes,

Antônio Marinho e Juliano Holanda.

Espaço A casa dos Budas Ditosos (Palco)

20h – Joana Terra e Juliano Holanda

21h – Roberto Mendes

22h – Lula Queiroga

23h – Rennan Mendes

Fliuzinha – Espaço Albatroz Azul (Casa Paroquial)

09h30 – Contações de histórias Tammy Cavalcante

15h – Lá Brincante com Alison Menezes

Espaço de Leitura – Entre Marias e Quitérias

16h – Intervenções de Artistas de Rua e Zé Livrório

17h – Lançamento do Livros

Oficinas – Espaço Albatroz Azul (Casa Paroquial)

09h às 16h – Oficinas e Vivências (Cinema, Fotografia e Textos Literários)

SÁBADO – 04/11

Espaço Dois de Julho (Câmara de Vereadores)

Manhã

09h30 – Apresentação Cultural

10h – Mesa 8: De Nelson Rodrigues a Lamartine Babo – Futebol, uma paixão nacional – Nestor Mendes Júnior e Danilo Ribeiro

Tarde

14h – Apresentação Cultural

15h – Mesa 9: Encourados de Pedrão: Vaqueiros que lutaram pela Independência do Brasil na Bahia do Ricardo Carvalho e Zé Raimundo

17h – Cortejo Literário com os Vaqueiros e distribuição de Livros

Fliuzinha – Espaço Albatroz Azul (Casa Paroquial)

09h30 – Essa Toalha tem história com Sálua Chequer

15h – Lá Brincante com Alison Menezes

Espaço de Leitura – Entre Marias e Quitérias

16h – Intervenções de Artistas de Rua e Zé Livrório

Espaço A casa dos Budas Ditosos (Palco)



20h – Débora, Lulu e João de Ademar

21h – Semiáridas

22h –Ana Barroso e Fatel

23h – Em Canto e Poesia