Funcionário de empresa mineradora morre após cair em barragem na Bahia

Um funcionário da empresa Equinox Gold morreu após um acidente na noite de sexta-feira, 2, em Santaluz, na região sisaleira da Bahia. De acordo com informações preliminares, o homem estava realizando um trabalho de manutenção na barragem de rejeitos, quando foi atingido por um cabo e arremessado em um tanque de produtos químicos.

As circunstâncias exatas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas.

A vítima foi identificada como Maxsuel Oliveira Góes, de 32 anos. O acidente foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Santaluz. Segundo a empresa Equinox Gold, em nota divulgada à imprensa, o funcionário desapareceu no lago da barragem enquanto desempenhava atividades de rotina.

A empresa lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando assistência aos familiares da vítima. "A empresa ressalta que está dedicando todos os esforços nas buscas para que o resgate ocorra o mais rapidamente possível. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Maxsuel Oliveira é funcionário da SLDM há quase um ano e sempre foi um exemplo".

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que irá instaurar um procedimento para apurar o caso na segunda-feira, 5. Enquanto isso, a Polícia Civil também está conduzindo investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente.