Harmonia do Samba cancela show após problema com avião

A banda Harmonia do Samba, que faria show na manhã deste domingo, 26, em Irecê, precisou cancelar a apresentação diante de uma dificuldade com um avião que transportaria parte do grupo.

Uma das aeronaves contratada pela produção do conjunto não apareceu para fazer o transporte dos músicos para o município localizado no nordeste baiano.

Xanddy, o vocalista da banda se manifestou nas redes sociais lamentando o ocorrido.

“Estou passando aqui para falar com vocês. Infelizmente, triste, a gente não vai conseguir chegar para a ‘Revoada’ que estava certo de a gente fazer hoje, dia 26 de junho.. Já era pra eu tá cantando com vocês, mas em decorrência da aeronave que não chegou para nos buscar. Foram contratadas duas aeronaves, infelizmente uma das aeronaves não apareceu e isso impossibilitou a nossa ida agora pela manhã... Peço milhões de desculpas a todos vocês. É uma situação totalmente contrária à nossa vontade”, disse o cantor.

Xanddy ainda apontou a vontade de que data do show seja remarcada o quanto antes para outro dia. Além disso, tranquilizou a população de Irecê de que a prefeitura do município deu todo o suporte a banda e que não teve nada a ver com o cancelamento do show.

A banda também soltou um comunicado sobre o ocorrido falando da impossibilidade da realização do show e que as medidas judiciais contra a empresa que alugou as aeronaves já estão sendo tomadas. Confira a nota:

“A banda Harmonia do Samba informa que infelizmente não será possível realizar a apresentação do show de Irecê (BA), que aconteceria hoje (26/06), na praça pública da cidade.

Com o show programado para acontecer às 10h, uma das aeronaves contratadas ficou indisponível, impossibilitando a chegada da banda a tempo até o local do evento.

A família Harmonia do Samba lamenta o ocorrido e pede desculpas pelas expectativas geradas no público de Irecê.

Tratando-se das aeronaves, todas as medidas judiciais já estão sendo tomadas.

HS Produções”.