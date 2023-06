Homem é baleado em Monte Santo; suspeito é o irmão da prefeita

Na tarde deste domingo, 11, um homem identificado como Gilvan foi alvejado no peito e na testa na cidade de Monte Santo, mais especificamente no povoado de Lagoa das Pedras. Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 40 anos, está entubada e será transferida para Salvador.

Josué Matos, irmão da prefeita da cidade, Silvânia Matos (PSB), é o principal suspeito de ter desferido os disparos contra Gilvan, segundo informações do site Bahia Notícias.

De acordo com testemunhos, a vítima, ex-apoiadora da prefeita, tem expressado críticas constantes à administração de Silvânia Matos, demonstrando insatisfação com o governo municipal. Relatos dão conta que Josué, após uma discussão com Gilvan, deixou o local e retornou posteriormente portando uma arma de fogo, disparando contra a vítima antes de fugir.

Segundo nota da Polícia Civil, duas armas foram encontradas com a vítima e a autoria, motivação e circunstâncias estão sendo apuradas.

“A Delegacia Territorial (DT) de Euclides da Cunha registrou, na tarde deste domingo, 11, o ataque a tiros que baleou um homem de 39 anos no povoado Lagoa das Pedras, no município de Monte Santo. A vítima foi socorrida a uma unidade de saúde da região. Policiais militares entregaram na DT duas armas municiadas que foram localizadas no local da ação criminosa. Autoria, motivação e circunstâncias são apuradas”, diz o comunicado.