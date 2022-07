Homem é conduzido à delegacia por furto de energia em serraria

Uma ligação clandestina em uma serraria no município de Esplanada, no Nordeste da Bahia, foi identificada e removida pela Neoenergia Coelba, em mais uma operação de combate ao furto de energia elétrica. Um funcionário da empresa foi encaminhado à delegacia e o proprietário responderá a inquérito policial.

Segundo informações divulgadas pela Coelba nesta sexta-feira, 22, a ação ocorreu na última quarta-feira, 20. Os técnicos da distribuidora recuperaram 400 mil quilowatt-hora de energia, que seria suficiente para abastecer 3.500 residências durante um mês, de acordo com a distribuidora.

No total, cerca de 10 profissionais da Neoenergia Coelba, três policiais civis e um delegado participaram da operação. Foi constatado que a unidade estava realizando um desvio antes da medição e que a energia furtada estava sendo utilizada para alimentar os motores utilizados na serraria.

A distribuidora estima que cerca de R$ 70 mil referentes a impostos deixaram de ser recolhidos com a ação ilegal. O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. É possível denunciar de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Coelba na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.