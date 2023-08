Homem é preso após comprar em prestações caminhonete roubada

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, nesta quarta-feira, 16, um veículo roubado em Olinda, Pernambuco, que estava circulando clonado. A abordagem ocorreu durante fiscalização de policiais do Grupo de Patrulhamento Tático, em trecho do município de Casa Nova, no interior da Bahia.

Os policiais abordaram a caminhonete na BR 235, km 390. Ao realizar uma fiscalização no veículo, os policiais descobriram que o carro foi roubado em 2019 e estava circulando clonado com placas e demais elementos de identificação veicular adulterados.

O o motorista informou aos policiais que comprou o veículo pelo valor de R$ 35 mil, negociado após uma entrada em dinheiro e mais o compromisso de pagamento de prestações mensais.

O homem foi detido, conduzido à Polícia Civil e poderá responder pelo crime de receptação de veículo roubado.