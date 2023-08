Homem é preso com quase 50 kg de maconha em ônibus na BR-101

Um homem foi preso com 49 kg de maconha dentro de um ônibus interestadual na tarde desta terça-feira, 25, na BR-101, trecho do município de Alagoinhas, a cerca de 126 km de Salvador.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante aconteceu durante uma operação de combate à criminalidade no Km 101. O ônibus, que viajava do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Guarabira (PB), foi vistoriado pelos agentes e, dentro dele, foi encontrado duas malas que tinham 96 tabletes da droga.

A equipe conseguiu identificar o responsável pelas malas e pela droga. O homem de 26 anos foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Alagoinhas/BA para a formalização dos procedimentos cabíveis.