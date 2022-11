Homem é preso suspeito de matar e ocultar o cadáver da companheira

Um homem, que não teve sua identidade divulgada, foi preso nesta quarta-feira, 9, suspeito de ter matado a própria companheira na cidade de Alagoinhas, no Nordeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo, de 41 anos, registrou uma ocorrência de desaparecimento após cometer o crime e ocultar o corpo da esposa, identificada como Marilene dos Santos Cardoso, de 31 anos, em Porto de Sauípe, distrito da cidade de Entre Rios, no litoral norte do estado.

As investigações realizadas pela 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Alagoinhas, em conjunto com a delegacia de Entre Rios, levaram à prisão do suspeito pelo de feminicídio.