Homem que trabalhava na Vaquejada morre após descarga elétrica

Um homem que trabalhava na Vaquejada de Serrinha, festa tradicional realizada a 180 km de Salvador, morreu nesta sexta-feira, 8, após sofrer uma descarga elétrica.

Identificado como Alexsandro dos Santos de Araújo, ele aterrava uma barra de ferro quando foi vítima do acidente. Segundo a Salvador Produções, responsável pelo evento, a descarga elétrica aconteceu fora do Parque Maria do Carmo, local da festa.

Não há informações sobre a causa do acidente. Segundo a Polícia Civil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

A Salvador Produções afirmou em nota que está prestando apoio aos familiares do trabalhador.