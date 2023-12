Inhambupe: gestor vai gastar quase R$ 1 milhão com comunicação visual | A TARDE

A população é de 33.790 pessoas, de acordo com o último senso de 2022 do IBGE. Localizada no Nordeste Baiano, o município de Inhambupe vai ter uma baixa nos cofres públicos com a previsão do gasto milionário que o prefeito Fortunato Silva Costa (Cidadania), conhecido como Nena, anunciou para serviços de confecção e colocação de materiais de comunicação visual, que abrange faixas, banner, adesivos, placas, outdoor e plotagem de veículos.

De acordo com o Diário Oficial do Município, edição do último dia 24 de novembro, o gestor municipal, por intermédio de pregão eletrônico, deve destinar para os serviços, o valor de R$ 808.456, 72

A reportagem procurou a Prefeitura de Inhambupe, que não atendeu as ligações.