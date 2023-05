Ministério Público instaura inquérito para investigar Ricardo Maia

A 2ª Promotoria de Justiça de Ribeira do Pombal instaurou inquérito civil para apurar suposta prática de improbidade administrativa pelo ex-prefeito da cidade, Ricardo Maia (MDB) durante o exercício financeiro de 2019.

Atualmente, o emedebista exerce o cargo de deputado federal. A abertura do inquérito foi autorizada pela promotora Thelma Leal de Oliveira, já a notificação foi publicada no Diário Eletrônico desta segunda-feira, 29.

A investigação tem como objetivo levantar possíveis irregularidades identificadas no repasse de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para pagamento de profissionais do magistério de Ribeira do Pombal.