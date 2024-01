Moradores de cidade baiana denunciam falta de água há 3 semanas | A TARDE

Os moradores do município de Cardeal da Silva, no nordeste da Bahia, têm sofrido uma série de prejuízos por causa da falta de água, que já afeta a cidade há cerca de três semanas. Em denúncias enviadas ao Portal A TARDE, os habitantes destacam o sofrimento vivido nos últimos dias, em função da interrupção do serviço prestado pela Embasa.

Logo nos primeiros dias sem água, a prefeitura chegou a disponibilizar um carro-pipa, porém algumas residências não puderam receber água pois não dispõem de tanque, ou ele está em local de difícil acesso. A situação se agravou ainda mais, já que, ainda de acordo com a denúncia, o carro-pipa que prestava o serviço estaria quebrado.

"A situação é difícil. São mais de três semanas sem cair água, e a gente tomando banho de cuia. Uma situação vergonhosa, pois tenho minha mãe idosa, que não pode pegar balde", disse um morador que não quis se identificar.

Ainda de acordo com a denúncia, os moradores precisam recorrer a uma bica da cidade, conhecida como “Mineral”.

"A água às vezes chega meio fraca e sem força para subir aos tanques nas casas que recebem direto da Embasa. Com isso, vamos sofrendo e a quantidade que vem não supre as necessidades", disse outro morador.

Uma entrevistada afirmou, por sua vez, que precisa usar bomba emprestada de vizinhos.

"A água cai fraca e a bomba que uso o dono já me pediu. Além das demandas de casa, estou com roupas acumuladas sem poder lavar”, diz ela.

Ao Portal A TARDE, o prefeito Branco Sales (PP) disse que a gestão já disponibiliza dois carros-pipa para atender as necessidades. Outro problema relatado pelo gestor é a distância da plantação de eucaliptos em relação às redes de energia nas fazendas da região, que segundo o gestor, são responsabilidade da Bracell. Este problema tem comprometido o abastecimento de energia, levando a constantes quedas e prejudicando o abastecimento de água, que dependa da geração de energia no poço da Embasa.

Em nota, a Embasa disse que o abastecimento de água já está normalizado no município de Cardeal da Silva, após regularização do fornecimento de energia elétrica de alta tensão por parte da Coelba Neoenergia, que estava deficiente e afetou o sistema de abastecimento de água da cidade.

A Bracell informou em nota que a situação já foi normalizada após a retirada de árvores e galhos, que causam a falta de energia e por consequência, a falta de água. “Com as últimas chuvas e ventos fortes ocorridos na semana passada, alguns galhos foram projetados para além desta margem de segurança, provocando ruptura de alguns cabos e, consequentemente, a suspensão temporária no fornecimento de energia em fato isolado e incomum”, diz a nota.

O órgão ainda disse que se reuniu com representantes da Coelba e da prefeitura de Cardeal da Silva na quarta-feira, 27, e, juntos, decidiram por um plano preventivo, “que está em execução e que prevê a suspensão temporária de energia nesta sexta-feira, 29, de 7h às 12h, para retirada de mais árvores do local, aumentando a distância e diminuindo a possibilidade de novas quedas, em caso de novos fenômenos naturais atípicos”.

A Coelba foi procurada e, até o fechamento desta reportagem, não havia se manifestado sobre os questionamentos.