Mulher é morta com tiro na cabeça na cidade de Serrinha

Uma mulher de 26 anos, identificada como Meirian Jesus Miranda, foi encontrada morta nesta quarta-feira, 2, dentro da própria casa, na zona rural do município de Serrinha, no Nordeste da Bahia.

Segundo informações do portal Clériston Silva, a vítima foi encontrada com um tiro na cabeça por agentes do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM) por volta de 00h40, no povoado Morro do Fundo.

A guarnição isolou a área para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou perícia e remoção do corpo. A residência apresentava sinais de arrombamento e o celular de Meirian foi levado após o crime, registrado como latrocínio - roubo seguido de morte.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.