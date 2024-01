Prefeito de Araçás deve gastar mais de R$ 1,5 mi com atrações musicais | A TARDE

O prefeito de Araçás Agamenon Coelho (MDB) deve gastar mais de R$ 1 milhão e quinhentos mil reais na contratação de atrações musicais para a comemoração dos 35 anos de emancipação política do município.

Os valores que devem ser empregados nas contratações estão no diário oficial do município, edição do dia 28 de dezembro de 2023.

Só com o cantor João Gomes o prefeito vai desembolsar R$ 440 mil reais.

Já com Tarcísio do Acordeon e Unha Pintada, a prefeitura deve gastar R$ 350 mil reais com cada.



A reportagem procurou a Prefeitura de Araçás e aguarda resposta dos questionamentos.