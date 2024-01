Prefeito de Valente é vaiado durante noite do Réveillon | A TARDE

O prefeito do município de Valente, nordeste da Bahia, Ubaldino Amaral (UB), foi vaiado mais uma vez durante a festa da virada, no último domingo, 31, pela população presente ao evento. A mesma situação já tinha acontecido nos festejos juninos do ano passado.

O deputado estadual e presidente do Solidariedade, Luciano Araujo, que é nascido em Valente, disse que, “a reação do público demonstra a insatisfação quanto à atual gestão. Valente precisa de um prefeito à altura. Neste ano, a população pode mudar esta realidade”, disse.

Ubaldino Amaral chegou a ser cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE), em 2012. O processo foi movido pelo promotor público de Valente, Milen Castro, que acusou Ubaldino de “captação e gasto ilícito de recursos financeiros de campanha eleitoral”.

O gestor municipal também foi acusado de ter adquirido cinco mil camisas e distribuído para a população de Valente, nas eleições municipais de 2018, o que é considerado como crime eleitoral.