Prefeitura de Catu explica divergência em contracheque de ex-servidora | A TARDE

A Prefeitura de Catu se manifestou por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde em relação à matéria publicada pelo Portal A TARDE o dia 25 de setembro, em relação ao caso de uma ex-servidora, que não quis se identificar, e que alegou ter recebido um valor de salário menor do que o indicado no contracheque. A Secretaria reforça que o fato não condiz com a realidade.

De acordo com levantamento realizado pela pasta municipal, o valor pago à servidora corresponde às restrições ao período trabalhado por ela durante os primeiros 15 dias do mês de agosto. A Prefeitura ressaltou que o desligamento da profissional foi feito no dia 16 do mesmo mês, o que justifica o montante recebido.

A gestão diz ainda que todas as informações financeiras e salariais são disponibilizadas de forma aberta e acessível no Portal da Transparência.