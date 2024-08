Prefeitura de Entre Rios abandona cemitério municipal

Falta de manutenção do local dificulta a locomoção de visitantes - Foto: Reprodução

Abandono total. Esta é a situação que se encontra o cemitério municipal de Entre Rios, nordeste baiano. As consequências da falta de manutenção têm causado espanto para familiares dos mortos.

Além do matagal que tomou conta do local, ossadas são vistas fora do túmulo, o que caracteriza um total desrespeito e descaso.

| Foto: Reprodução

A população reclama da falta de manutenção por parte da Prefeitura na gestão de Manoelito Argolo Jr. (Solidariedade) e tem sido uma queixa recorrente de quem precisa frequentar o local.

"A gente não consegue se deslocar bem dentro do cemitério, pois a qualquer momento pode até cair dentro de uma cova aberta. Queremos a limpeza e manutenção digna por aqui", disse um morador que tem familiar enterrado.