PRF apreende 43 comprimidos de anfetamina com caminhoneiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde deste domingo, 13, 43 comprimidos de anfetamina durante abordagem a um caminhoneiro no quilômetro 170 da BR 110, próximo ao município de Ribeira do Pombal.

Segundo a PRF, por volta das 15h25 um caminhão Vw/24.280 foi abordado. Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe encontrou dentro de uma caixinha de pastilhas, 43 comprimidos de Nobésio Extra Forte, uma droga proibida pela Anvisa que é utilizada como inibidor de sono.

Ainda conforme a corporação, foi constatado, através da leitura do disco-diagrama do Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo do veículo, que, no dia anterior, o condutor não respeitou o tempo de descanso de 11 horas no período de 24 horas, conforme a Lei do Descanso.

Os agentes, então, lavraram o termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de porte de entorpecentes. O motorista assinou termo de compromisso para comparecer perante o juiz quando for intimado.