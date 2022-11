Primeira edição do Festival do Aratu acontece em dezembro em Conde

Com o objetivo de exaltar a gastronomia local e ampliar o turismo na região, o município de Conde, no nordeste da Bahia, vai promover a 1ª edição do Festival do Aratu. O evento acontecerá entre os dias 8 e 10 de dezembro, no povoado de Siribinha.

A programação contará com o Concurso Sabores da Terra, o qual premiará os estabelecimentos locais que se destacarem entre as quatro categorias: melhor moqueca de aratu, melhor pastel de aratu, melhor bolinho de aratu e um prato livre que leve aratu como principal ingrediente em seu preparo.

Os pratos inscritos no concurso serão avaliados por uma comissão julgadora previamente estabelecida e também pelo público. O resultado será divulgado no último dia do gestival, assim como a entrega dos prêmios. Além da premiação em dinheiro, os vencedores ganharão o título de melhor representante do prato no município. Os participantes ainda vão receber um selo de qualidade municipal.

Serviço

O quê: Festival do Aratu

Quando: de 8 a 10 de dezembro

Onde: no povoado de Siribinha, no município de Conde