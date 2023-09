Santaluz: pais acusam prefeito de não entregar fardamento escolar

Desde o retorno de 100% às aulas presenciais, estudantes do município de Santaluz, região sisaleira da Bahia, não tiveram acesso a um novo fardamento escolar. O descaso com os alunos, levou pais de alunos a uma série de protestos pelas ruas da cidade. Gessivaldo Dias, que é pai de aluno e liderou o movimento, relembra que a situação ainda era compreensível durante a pandemia, porém tudo já foi normalizado.

"Essa gestão, que está aí desde 2021 ainda não entregou um fardamento na rede municipal, sendo que há mais de 1 ano os estudantes já retornaram 100% presenciais após o período da pandemia da Covid-19", disse Gessilvado, responsável por mobilizar demais pais de alunos de Santaluz.

A campanha ganhou força e diversos pais de alunos fizeram mobilizações nas redes sociais com a pergunta: "por onde anda o fardamento"? Uma pergunta direta ao prefeito Arismário Barbosa Júnior (Avante), conhecido como Dr. Arismário.

Ainda de acordo com Gessivaldo Dias, líder do movimento, um processo licitatório foi aberto no dia 15 de março de 2022, para a compra do fardamento, porém o resultado ainda não foi divulgado até os dias atuais. Em consulta no Portal da Transparência de Santaluz, no mês de março de 2022, só consta edições dos dias 30 e 31 do Diário Oficial do Município.

Procurada, a Secretaria de Educação de Santaluz, não respondeu aos questionamentos.