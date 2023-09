Secretaria de Saúde de Feira confirma segundo caso de raiva em morcego

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Feira de Santana confirmou o segundo caso de raiva em morcego neste ano. O animal foi encontrado no bairro Gabriela. A equipe do Centro de Controle de Zoonoses esteve no local e realizou as ações preventivas de proteção.



O primeiro caso de raiva animal foi registrado em um morcego encontrado no bairro Caseb. O CCZ fez a vacinação de cães e gatos que habitam as localidades, uma medida essencial para prevenir a disseminação da raiva entre os animais domésticos e, consequentemente, proteger a saúde da população.

Caso um morcego morto seja encontrado, a população é orientada a acionar imediatamente o Centro Municipal de Controle de Zoonoses pelo número (75) 9 9851-8583 para que o animal seja recolhido e submetido a exames para verificar se estava infectado com o vírus da raiva.

“Evitar tocar em morcegos mortos é uma medida de segurança essencial, uma vez que o vírus da raiva pode sobreviver mesmo após a morte do animal. A raiva é uma doença viral que afeta o sistema nervoso central e pode ser transmitida aos seres humanos por meio da mordida de um animal infectado, sendo os morcegos, neste caso, os principais transmissores", alerta a médica veterinária e coordenadora do CCZ, Mirza Cordeiro.

Todos os casos de agressões aos seres humanos envolvendo cães e gatos, devem ser encaminhados para o setor da antirrábica sediado no Centro de Saúde Especializado Dr. Leone Coelho Lêda (CSE) para acompanhamento.

Vacinação antirrábica

Mesmo com o fim da campanha de vacinação antirrábica, a imunização continua sendo realizada com frequência nos bairros onde foram encontrados os animais infectados.

A vacinação ocorrerá nos dias 11, 13 e 14 de setembro, das 9h às 14h. No primeiro dia, equipes vão atuar no posto de saúde Homero Figueiredo, no bairro Gabriela. No segundo dia, a imunização será no posto de saúde do Caseb II e o encerramento na Associação de Moradores do Caseb I.

A imunização dos animais também pode ser feita na sede do CCZ, localizada na avenida Eduardo Fróes da Mota, S/N.