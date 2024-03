Serão ofertadas 14 vagas para curso da área florestal na Bahia | A TARDE

Serão disponibilizadas 14 vagas para cursos na área florestal na Bahia. As inscrições gratuitas para o programa “Colheita de Talentos”, começam nesta terça-feira, 20. O programa é desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Alagoinhas, com o apoio da Bracell Bahia.

Os interessados devem se inscrever no site do Senai Bahia até sexta-feira, 23. O resultado dos candidatos pré-selecionados será divulgado na segunda-feira, 26. Tanto homens quanto mulheres podem participar da seleção que terá três etapas: teste psicológico, entrevista técnica e exames médicos. As aulas estão previstas para serem iniciadas no dia 1º de abril.

A iniciativa visa à formação de profissionais que desejam atuar na área florestal, com destaque para a operação de máquinas florestais, corte e baldeio de madeira. As oportunidades são voltadas, preferencialmente, para os moradores do município de Alagoinhas e região. O curso tem duração de seis meses e são fornecidos transporte e alimentação durante o processo de formação dos candidatos.