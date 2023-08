"Terras de Filadélfia eram da minha família", diz filha de prefeito

Envolto em polêmicas quando se trata de gestão municipal, a cidade de Filadélfia, nordeste da Bahia, volta a ser assunto. A bola da vez é Ana Laura Maia, filha do prefeito Lourivaldo Pereira Maia, conhecido como Louro Maia (UB), ao fazer uma declaração polêmica e considerada arrogante por boa parte da população durante uma gravação para um podcast, ao dizer que a família Maia deveria "estar presente em todas as esferas da cidade".

É bom lembrar que Ana Laura é a atual secretária de planejamento do município, nomeada pelo próprio pai, Louro Maia.

A ex-secretária ainda afirmou, durante a gravação, que as terras do município "pertenciam" à família Maia há 300 anos. As declarações da secretária, de acordo com parte da população, causaram revolta pelo tom de "superioridade".

Em abril deste ano, Louro Maia, 83 anos, foi acusado de beneficiar 35 pessoas em um concurso público realizado na cidade. À época, o prefeito foi orientado pelo Ministério Público do Estada da Bahia, a editar decreto suspendendo o curso do concurso público pelo prazo de 90 dias.