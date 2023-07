Vídeo: homens tentam assaltar ônibus e são mortos por passageiro

Dois homens morreram e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto a um ônibus interestadual na BR-101, após um passageiro reagir e atirar contra os suspeitos. O caso aconteceu na noite de sábado, 8, na região do povoado de Loreto, em Rio Real, na Bahia.

Conforme os relatos de testemunhas para o Portal A TARDE, o motorista do veículo, que fazia a linha Recife x Salvador, reduziu a velocidade e foi interceptado por outro carro com quatro suspeitos. Três deles saíram e invadiram o coletivo, no entanto, foram surpreendidos por um dos passageiros, supostamente policial em Pernambuco. Ele reagiu rápido e atirou várias vezes contra os criminosos.

Ainda segundo as informações, os três foram atingidos pelos disparos. Um morreu na hora. Outro ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o terceiro só foi achado na manhã de domingo, 9. A Polícia Civil informou que ele foi achado morto em um matagal no povoado de Loreto, já na madrugada.

Os suspeitos estavam com um simulacro de arma de fogo e uma faca pequena. O passageiro que efetuou os disparos foi ouvido e após constatada a legítima defesa dele e de terceiros, ele foi liberado. Equipes da Delegacia Territorial / Rio Real estão investigando.

