Após dois anos da aprovação, Distrito Industrial não sai do papel | A TARDE

Aprovado há dois anos através do Projeto de Lei 17/2021, do Executivo, o Distrito Industrial de Cruz das Almas (DICA II) segue vazio. O local, que foi uma das promessas do prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos) para a criação de empregos, deveria abrigar empreendimentos de médio e grande porte. No entanto, imagens aéreas da região, obtidas pelo Portal A TARDE, mostram o terreno sem empreendimentos e com a presença de vegetação arbustiva.



O DICA II foi uma aposta do governo de Ednaldo Ribeiro em substituição ao antigo Distrito Industrial, com intuito de criar diversos empregos na região. Em 2021, um Projeto de Lei do Executivo municipal foi enviado à Câmara de Vereadores de Cruz das Almas para aprovação dos parlamentares.

A votação ocorreu sob forte pressão e presença dos funcionários comissionados da gestão, com intuito de intimidar os edis da oposição. Na época, o secretário de Planejamento, Euricles Neto, montou uma operação de guerra na cidade dizendo que o projeto deveria ser aprovado as pressas para criar 3 mil empregos imediatos.

DICA II e empresas

O DICA II engloba uma área total de 163 mil m², localizado na Avenida Francisco Torres, às margens da BR-101. De acordo com informações da assessoria da Prefeitura de Cruz das Almas na época, algumas empresas “já tinham assinado um protocolo de intenções para atuar na cidade e poderiam iniciar a construção de suas sedes no local”.

Ainda conforme a assessoria, as empresas Divino Caldo, Nutrelli e Elegance Colchões já estariam comprando matéria-prima de agricultores familiares do município porque já possuíam processos adiantados para se instalarem no local.

O prefeito também afirmava que a região tinha posicionamento estratégico e atrativo. “O DICA II será um ponto logístico ideal para a instalação de empresas de vários seguimentos. Com certeza, esse é o início de uma nova era de mais oportunidades para a população cruz-almense”, disse.

Projeto aprovado



Em 15 de dezembro de 2021, a Câmara de Vereadores aprovou a criação do Distrito Industrial (DICA II) em Cruz das Almas. O projeto, segundo a oposição, custaria R$ 27 milhões aos cofres públicos.

Menos de um mês depois, em 3 de janeiro de 2022, as secretarias de Infraestrutura e Planejamento começaram a preparar o terreno do DICA II, com serviços de limpeza, terraplanagem, abertura de ruas e demarcações das quadras para a instalação de fábricas.

Abandono

Quase três anos se passaram desde a aprovação do DICA II, o local segue vazio, descaracterizado. Não houve a instalação das empresas mencionadas acima, nem a geração de empregos prometida. A vegetação arbustiva cresce em meio a entulhos e resíduos. A única menção ao distrito industrial é uma placa da Prefeitura apontando “Mais indústrias e mais empregos para Cruz das Almas”.