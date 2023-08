Baleado no pescoço, prefeito de Muritiba recebe alta hospitalar

Baleado em seu sítio na última segunda-feira, 7, o prefeito de Muritiba, Danilo Marques Dias Sampaio (PSD), conhecido como Danilo de Babão, recebeu alta hospitalar na noite de quarta-feira, 9. O gestor municipal foi baleado durante uma tentativa de assalto ao seu sítio, na zona rural da cidade.

O prefeito internado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, para onde foi encaminhado após ser atendido inicialmente emuma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Nas redes sociais, o prefeito agradeceu o apoio que recebeu da população e da equipe de saúde do município.

“Agradecer a todas orações e apoio que recebi nesse momento tão delicado. As energias positivas enviadas pelo meu povo me ajudaram a receber alta com brevidade. Quero agradecer também a nossa Diretora de Saúde, Rose, que esteve comigo desde o início, acompanhado todo o processo de recuperação”, escreveu.

O caso

A polícia informou que três homens encapuzados invadiram o imóvel, renderam o prefeito, agrediram e depois atiraram contra ele. Os criminosos levaram dinheiro, celular e a chave do carro. No momento do crime, Danilo de Babão fazia uma vídeo-conferência com a noiva, que chamou a polícia.

O prefeito foi socorrido para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) em Cruz das Almas e depois foi transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O estado de saúde não foi informado. A polícia fez buscas, mas não conseguiu localizar os criminosos.