Prefeito de Muritiba é baleado no pescoço após ter casa invadida

O prefeito da cidade de Muritiba, Danilo Marques Dias Sampaio, conhecido como Danilo de Babão (PSD), foi baleado na noite dessa segunda-feira, 7. A tentativa de latrocínio aconteceu no sítio onde o prefeito mora, na zona rural da cidade. O tiro teria atingido o pescoço de Danilo.

A polícia informou que três homens encapuzados invadiram o imóvel, renderam o prefeito, agrediram e depois atiraram contra ele. Os criminosos levaram dinheiro, celular e a chave do carro. No momento do crime, Danilo de Babão fazia uma vídeo-conferência com a noiva, que chamou a polícia.

O prefeito foi socorrido para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) em Cruz das Almas e depois foi transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O estado de saúde não foi informado. A polícia fez buscas, mas não conseguiu localizar os criminosos.