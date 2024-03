Cachoeira adota modelo democrático na escolha de gestores escolares | A TARDE

O município de Cachoeira adotou o modelo de gestão escolar democrática para a escolha de gestores escolares. De acordo com o secretário de Educação, Roberto Franco, "o movimento é pioneiro e significativo na Educação. Cachoeira se destaca como uma das primeiras cidades da Bahia a adotar o modelo”.

A gestão escolar democrática é o modelo de organização no qual se prioriza a participação do coletivo. Nela, gestores, professores, funcionários, pais, alunos e todos os envolvidos na comunidade escolar podem opinar de maneira ativa nas decisões.

Na última sexta-feira, 23, tomaram posse o diretor Jair Ferreira, bem como a vice-diretora, Cristiane Sinei, na Escola Maria Raimunda da Silva Pereira. Estiveram presentes o secretário de Educação, Roberto Franco; a subsecretária, Valentina; além de professores, gestores e funcionários da rede municipal de educação.

“Foi realizado um processo de seleção em que qualquer professor efetivo pôde se escrever. Eles foram habilitados por meio de treinamentos, em seguida, fizeram uma prova, e a partir da nota de desempenho, foi feito um ranking, daí foram feita as escolhas. Este é um modelo aprovado e recomendado pelo Ministério da Educação”, explicou Roberto Franco.

A escolha do modelo de gestão escolar democrática habilita o município a receber um recurso extra que é o VAAR (Valor Aluno Ano por Resultados) da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).



“Cachoeira cumpriu as condicionalidades necessárias e estamos habilitados para receber o recurso este ano. A nossa gestão dá mais um passo importante com a escolha do modelo de gestão escolar democrática. Seguimos construindo um futuro mais justo, democrático e igualitário para todos”, finalizou a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT).