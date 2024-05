Cachoeira recebe capacitação presencial do Conselho de Enfermagem | A TARDE

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, recebe na próxima sexta-feira, 26, o evento "Coren-BA Qualifica - Presencial - Cuidado com Feridas", promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA).

As atividades serão no Espaço Cultural da Estação Ferroviária, das 9h às 17h. O evento tem como objetivo promover a educação continuada e aprimorar as habilidades dos profissionais e estudantes de enfermagem no cuidado de feridas.

"Estamos empenhados em fortalecer o papel da Enfermagem, garantindo capacitação contínua e reconhecimento pela sociedade do valor do nosso trabalho", destacou o presidente do Coren-BA, Davi Apóstolo.



O dirigente reforça que o evento conta com "o apoio fundamental da Prefeitura Municipal e da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética (SOBENFeE-Bahia), reforçando o compromisso conjunto com a valorização e o aprimoramento da Enfermagem na região".