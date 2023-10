Conferência Territorial de Educação do Recôncavo deixa legado positivo | A TARDE

A Conferência Territorial Extraordinária de Educação do Recôncavo 2023 (CONTEER), foi realizada no município de Cachoeira, na última sexta-feira, 29, que teve como objetivo promover melhorias às políticas, bem como responsabilidades, atribuições entre os entes federativos de forma a fortalecer a construção dos Sistemas de Educação das respectivas esferas. O evento foi realizado no Cine Theatro Cachoeirano.

As discussões tiveram o objetivo de contribuir para a construção do novo Plano Nacional de Educação 2024-2034, com o tema: "Política de Estado, Direito à Educação, Diversidade Socioambiental e Justiça na Terra da Liberdade". Na ocasião, foram eleitas propostas por eixos e delegados que representarão o Recôncavo na etapa estadual da Conferência Extraordinária de Educação.



A Conferência reuniu representantes da Educação e da sociedade civil, com os 16 territórios do recôncavo presentes. Participaram do evento, o secretário de Educação, Roberto Franco, o secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Souza, o secretário de Ordens e Serviços Públicos, João Carlos, a coordenadora do Fórum Municipal de Educação de Saubara, Luciana Matos, a representante dos Conselhos Municipais de Educação, Maria José, a coordenadora do NTE 21 - Recôncavo, Silvane, a dirigente de Educação de Castro Alves, Fernanda Carvalho, e a palestrante e assessora Técnica da secretaria de Educação do Estado da Bahia, Vitalina Silva.

“Seguimos juntos contribuindo para o desenvolvimento da educação, no âmbito municipal, estadual e nacional, para garantir aos nossos alunos uma educação de qualidade. Discutir políticas públicas para a valorização, qualificação e melhorias na educação, é um compromisso de todos nós, com dedicação e comprometimento conseguiremos desenvolver uma educação mais justa, acolhedora, motivacional e inclusiva”, disse a prefeita Eliana Gonzaga (Republicanos).



A Conferência teve o apoio da prefeitura de Cachoeira, e foi realizada pelo Governo da Bahia, Fórum Estadual de Educação da Bahia, Único dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME-BA), Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEEBA), Fórum Nacional de Educação (FNE), União Nacional dos Conselhos da Educação (UNCME), Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), Associação Nacional de Política e Administração da Educação (anpae) e o Consórcio do Território do Recôncavo (CTR).