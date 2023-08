Cruz das Almas comemora 126 anos de emancipação política

O município de Cruz das Almas, Recôncavo Baiano, completou 126 anos de emancipação política no último sábado, 29.

Em comemoração a data, diversos eventos foram realizados.

Com o tema 'Amo Cruz', a tradicional alvorada foi o pontapé para as comemorações, junto com o hasteamento das bandeiras, no Paço Municipal, e da missa solene na Catedral Diocesana Nossa Senhora do Bom Sucesso.

Após a missa, foi inaugurado o monumento Monsenhor Neiva, localizado ao lado da Catedral, em reconhecimento ao legado deixado pelo Pároco durante 54 anos.

O desfile cívico deste ano trouxe o tema, "Meu Nordeste Distorcido: uma visão além do que se vê". Estudantes desfilarem junto com as bandas de fanfarras.