Estudantes denunciam racismo em escola de Salinas da Margarida

Estudantes da Escola Estadual Juracy Magalhães, em Salinas da Margarida, protestaram, nesta quinta-feira, 27, em frente a instituição, após um suposto um episódio racista por parte de uma professora contra um aluno do ensino médio. Com cartazes e palavras contra o racismo, os alunos se manifestaram em frente ao colégio, pedindo posicionamento da direção.

De acordo com a denúncia de um estudante ao Blog do Valente, as falas racistas da professora teriasm sido ditas dentro da sala de aula. O episódio ocorreu nesta semana.

Ainda de acordo com a denúncia, a professora, durante uma discussão, afirmou que pessoas ‘pretas’ não chegariam a lugar algum ou conseguiria algo de bom na vida. Em seguida, o estudante teria saído chorando da sala de aula. Após o fato, outros alunos se recusaram a assistir as aulas da professora.