Ex-vereador de SAJ é flagrado em briga de casal no meio da rua

O ex-vereador de Santo Antônio de Jesus, Recôncavo da Bahia, Hélio da Saúde, foi flagrado em uma discussão com uma mulher no meio da rua. De acordo com relatos de testemunhas, a briga foi no espaço onde foi realizado o São João do município.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver a mulher, que não foi identificada, gritando com Hélio e chamando o político de “gigolô”. Logo após, o ex-parlamentar sai correndo pela rua, porém a mulher também corre atrás do vereador.

null Reprodução | Youtube