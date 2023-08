Festa de Boa Morte segue até a próxima quinta-feira em Cachoeira

A tradicional Festa da Nossa Senhora da Boa Morte, que começou neste domingo, 13, no município Cachoeira, Recôncavo Baiano. Considerado Patrimônio Imaterial da Bahia desde 2010, a festa é realizada no período entre13 a 17 de agosto, mês dedicado à Nossa Senhora.

Neste domingo, foi feito o traslado da imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, que saiu da Capela de Nossa Senhora D´Ajuda. Em seguida teve a Missa de Réquiem pelas irmãs falecidas, na Capela de Nossa Senhora da Boa Morte, com a Ceia Branca sendo realizada na sede da Irmandade.

Nesta segunda-feira,14, às 19h, tem a Missa da Dormição de Nossa Senhora, na Capela de Nossa Senhora da Boa Morte, seguida de uma procissão. Já na terça-feira, 15, às 6h, inicia a alvorada festiva. Às 10h, tem a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, na Igreja Matriz do Rosário. Em seguida, vai haver uma procissão e a posse da Comissão para o ano de 2024.

Na quarta-feira, 16, é servido o famoso cozido, seguido de samba de roda no Largo D´Ajuda. A festa termina na quinta-feira, 17, com o tradicional caruru e samba de roda, no Largo D´Ajuda.