Governo da Bahia entrega trecho da BR-116 recuperado em Castro Alves

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), inaugurou neste sábado, 27, a obra que requalificou 23 quilômetros da BR-242 no trecho que da acesso da BR-116 até o entroncamento do município de Castro Alves no Recôncavo Baiano.

O governo do Estado também entregou outra intervenção realizada também pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), por meio da Superintendência de Infraestrutura de Transportes (SIT), recuperou a pavimentação de outros 32 quilômetros, no trecho da BR-242, que liga Castro Alves ao município de Sapeaçu.

Segundo o governador os investimentos em infraestrutura para Castro Alves somam R$ 62,3 milhões e garantem melhor mobilidade entre as demais cidades vizinhas de Santa Terezinha, Elísio Medrado e Itatim.

"Acabamos de entregar uma ligação entre Paraguaçu e a BR-242 e BR-116, que passa por dentro de Castro Alves, chega a Sapeaçu e à BR-101. Então, são dois trechos muito importantes. Hoje também o Prefeito reconheceu a entrega do sistema de água e pavimentação", destacou Jerônimo.

Thiancle Araújo, prefeito de Castro Alves, destaca o trabalho do Governo do Estado na cidade.

"É muito marcante para Castro Alves a presença do governador aqui inaugurando essas obras todas, levando água potável para mais de 300 famílias. É muito significativo, transformador e mostra o cuidado que esse projeto de governo tem para cuidar de quem mais precisa", comentou a prefeita.

O pintor José Carlos Gonçalves morador da localidade aprovou a intervenção realizada pelo governo da Bahia. "A estrada está ótima. Depois dessa melhoria aí ficou uma beleza, porque antes a gente passava por outro lado e agora ficou bom", comenta José Carlos.

Ainda em Castro Alvez, o governador também entregou a Praça do São Pedro, no distrito de Crussaí, distante 30 quilômetros da sede de Castro Alves. A obra no espaço de convivência contem nova iluminação pública, quiosque, pergolado, parque infantil, academia e paisagismo, e foi realizada pela Secretaria de Urbanismo, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), com investimento de R$ 316 mil. Ainda para urbanização da cidade, o Governo do Estado realizou a pavimentação de mais de 4 mil metros quadrados de ruas, na localidade de Cabeça do Homem, executada pela Conder, com recursos de R$ 647 mil.

Os moradores dos povoados de Coqueiro, Cajueiro, Viração, Ilhota, Boa Vista, Muzunguê, Rodão, Terra Seca e Canto Escuro, distantes nove quilômetros da sede, receberam a extensão do Sistema de Abastecimento de Água.

Jerônimo assinou uma ordem de serviço para dar início as obras de pavimentação de 6,6 quilômetros da BA-120. A recuperação dos trechos de acesso entre Castro Alves e os povoados de Candeal, Baixa Grande, Salgado e Petim receberão investimentos de R$ 8 milhões. Outra ordem de serviço autoriza a Sedur, por meio da Conder, a viabilizar obras de requalificação e urbanização da Rua da Corrida, no município de Castro Alves.